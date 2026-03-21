При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека

Гладков сообщил о двух погибших и разрушении соцобъекта при обстреле ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В результате обстрела села Смородино Грайворонского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибли два человека, ещё один получил ранения, сообщил в Max Гладков.

По предварительным данным, среди погибших – две женщины. Раненая женщина находится в тяжелом состоянии, у нее множественные осколочные ранения и перелом предплечья. Сейчас её доставили в Грайворонскую ЦРБ, после стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.

Обстрел пришёлся по социальному объекту, здание полностью разрушено, под завалами могут оставаться люди. Также в результате атаки огнем уничтожен объект торговли. Гладков добавил, что разбор конструкций осложнён из-за высокой активности дронов ВСУ.

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму после того, как произошла детонация дрона.