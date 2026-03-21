Мужчина ранен при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Мужчина ранен при взрыве дрона ВСУ в пригороде Шебекино
В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму после детонации дрона, ему оказали экстренную медицинскую помощь, сообщили власти региона.
Мужчина получил ранения в результате взрыва дрона Вооружённых сил Украины на хуторе Бондаренков Шебекинского округа, сообщает оперативный штаб Белгородской области.
Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения. Подробности инцидента и состояние пострадавшего уточняются.
Накануне также после взрыва FPV-дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области двое мужчин получили тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Также в пятницу в селе Муром Шебекинского округа мужчина погиб после удара беспилотника. А во вторник дрон ВСУ убил водителя автомобиля в городе Грайворон.