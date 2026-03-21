В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты
В ярославском аэропорту Туношна приостановлены взлеты и посадки самолетов – такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Режим временного ограничения на прием и выпуск лайнеров установлен в ярославской авиагавани, сообщает Росавиация. Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило о переходе объекта на особый график работы.
Туношна сейчас не осуществляет отправку и встречу бортов. В профильном ведомстве пояснили, что данное решение продиктовано приоритетом защиты гражданских рейсов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в заявлении регулятора.
Ранее в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы.
Росавиация также вводила временные ограничения на работу аэропорта Калуги.