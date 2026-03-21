Введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы

Росавиация ввела временные ограничения в трех аэропортах Москвы
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, связанные с обеспечением безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» были введены по согласованию с соответствующими органами, сообщает в Max Росавиация. Уточняется, что аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы только по согласованию с органами управления воздушным движением, а расписание рейсов может корректироваться.
Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» («Раменское»), где временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Причина таких мер заключается в необходимости обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов. В Росавиации подчеркнули, что эти меры носят временный характер и направлены исключительно на безопасность.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА над Москвой.
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги.