Двое мужчин провалились под лед озера Комсомольское в Ленинградской области
Спасатели получили в субботу сообщение очевидцев о том, что в акватории озера Комсомольское в Ленинградской области двое мужчин провалились под лёд, требовалась немедленная помощь, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
«Спасателями Аварийно-спасательной службы Ленинградской области мужчина был спасён из ледяной воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Второй мужчина, к сожалению, утонул. Поиски тела продолжаются», – сообщили специалисты ведомства в канале мессенджера Max.
Там уточнили, что спасатели и сотрудники экстренных служб работают на месте, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В МЧС России напомнили, что выход на лёд в весенний период смертельно опасен, так как лёд стремительно теряет прочность, становится рыхлым и непредсказуемым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, девять рыбаков унесло в море в Финском заливе в Ленобласти в конце февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в Звенигороде, которых обнаружили утонувшими в Москве-реке.