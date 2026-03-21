МИД России выразил надежду на отмену визовых требований США

Tекст: Вера Басилая

МИД России ожидает, что власти США отменят дискриминационные визовые требования к гражданам России, особенно с учетом предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет на территории США, следует из сообщения дипведомства в Max.

В МИД напомнили, что 40 лет назад, в 1986 году, 11-летняя Катя Лычева стала первым «детским послом мира» СССР и встретилась с президентом США Рональдом Рейганом. По мнению ведомства, сегодня российским детям попасть в США стало практически невозможно.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на договоренности президентов России и США о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети вынуждены проходить унизительную и, по сути, безосновательную процедуру получения виз через третьи страны, такие как Казахстан или Польша. При этом американские подростки свободно посещают Россию, участвуют в программах и отдыхают в «Артеке», не сталкиваясь с подобными трудностями.

Ранее генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков посоветовал россиянам тщательно взвесить риски поездки на ЧМ-2026.

Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России.

Замглавы МИД Сергей Рябков выразил разочарование решением Вашингтона оставить только два пункта подачи документов.