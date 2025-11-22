  • Новость часаРоссийские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 13:49 • Новости дня

    Рябков выразил разочарование по поводу визовых ограничений США

    Рябков разочарован из-за визовых ограничений США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия негативно относится к решению Соединенных Штатов оставить для россиян только Варшаву и Астану для подачи документов на визу США, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил о разочаровании российской стороны решением США, ограничившим количество пунктов для подачи документов на визу гражданами России. По новым правилам они могут оформить американские неиммиграционные визы только в двух городах – Астане и Варшаве.

    Рябков отметил, что это решение значительно усложняет процедуру получения американских виз для россиян. По словам дипломата, в этом вопросе остается много проблем, которые предстоит решать, несмотря на заметный прогресс в отдельных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал стратегической ошибкой Запада политику давления на Россию.

    Администрация Дональда Трампа ищет устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, обсуждая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Политика США демонстрирует использование санкций как элемента тактики кнута и пряника по отношению к неудобным странам.


    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (12)
    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Комментарии (12)
    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине

    Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле

    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых условия для мирного соглашения по конфликту на Украине.

    Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.

    «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.

    По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.


    Комментарии (13)
    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 06:32 • Новости дня
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Все армии в мире, кроме армий России, Украины и Израиля, отстают от американских вооруженных сил в плане технологий, в частности, в сфере БПЛА, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

    «Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.


    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.

    В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

    Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

    В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

    Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

    Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

    Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России

    Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выдачи рыночной ипотеки в стране снизился до исторического минимума, что привело к беспрецедентному усилению госпрограмм поддержки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.

    Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.

    Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.

    Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.

    С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Путин на заседании с Совбезом РФ подчеркнул: «У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», передает официальный сайт Кремля.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – добавил глава государства.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    Губернатор Гусев: В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, опасные элементы найдены при обследовании местности после уничтожения ракет 18 ноября.

    Один из неразорвавшихся блоков лежит всего в 150 метрах от ближайших строений, другой был обнаружен непосредственно у дачного дома. Район находки оцеплен, саперы на протяжении нескольких дней занимались обследованием территории. Было принято решение о подрыве опасных предметов на месте, поскольку транспортировать их невозможно.

    Из-за постоянного проживания людей на территории СНТ, власти проводят временную эвакуацию жителей ряда домов и предупреждают, что ближайшие к эпицентру дачи, скорее всего, пострадают от взрыва, сообщил Гусев. Губернатор поручил подготовить все меры поддержки, компенсаций и, при необходимости, организовать временное размещение для собственников поврежденных строений.

    Взрывные работы планируются 22 ноября около 14.00. Гусев попросил жителей города сохранять спокойствие и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 112, не приближаясь к находке.

    Напомним, ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Песков назвал численность блокированной у реки Оскол группировки ВСУ

    Песков: У реки Оскол заблокирована группировка ВСУ численностью 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ситуации на левом берегу реки Оскол.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием начальника Генштаба ВС России, начальника главного оперативного управления, командующих группировками «Запад» и «Юг» отметил этот участок фронта, передает РИА «Новости».

    «На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага, около пяти тысяч человек», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ.

    Он заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами

    Тот самый зал №600 Нюрнбергского дворца правосудия, в котором проходил исторический трибунал над нацистами, теперь можно увидеть в центре Москвы. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывала на экспозиции «Без срока давности» и убедилась в том, насколько актуальны сегодня уроки суда, начавшегося 80 лет назад. Подробности

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

