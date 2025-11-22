Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
Россия негативно относится к решению Соединенных Штатов оставить для россиян только Варшаву и Астану для подачи документов на визу США, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил о разочаровании российской стороны решением США, ограничившим количество пунктов для подачи документов на визу гражданами России. По новым правилам они могут оформить американские неиммиграционные визы только в двух городах – Астане и Варшаве.
Рябков отметил, что это решение значительно усложняет процедуру получения американских виз для россиян. По словам дипломата, в этом вопросе остается много проблем, которые предстоит решать, несмотря на заметный прогресс в отдельных направлениях.
Администрация Дональда Трампа ищет устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, обсуждая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.
Политика США демонстрирует использование санкций как элемента тактики кнута и пряника по отношению к неудобным странам.