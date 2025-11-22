Рябков выразил разочарование по поводу визовых ограничений США

Рябков разочарован из-за визовых ограничений США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил о разочаровании российской стороны решением США, ограничившим количество пунктов для подачи документов на визу гражданами России. По новым правилам они могут оформить американские неиммиграционные визы только в двух городах – Астане и Варшаве.

Рябков отметил, что это решение значительно усложняет процедуру получения американских виз для россиян. По словам дипломата, в этом вопросе остается много проблем, которые предстоит решать, несмотря на заметный прогресс в отдельных направлениях.

