Готовность первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» достигла 95%
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о завершении работ по строительству первого энергоблока атомной станции «Аккую» на 95%.
Готовность первого энергоблока АЭС «Аккую» на данный момент составляет 95%, запуск реактора запланирован на 2026 год, передает ТАСС. Об этом сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Kanal 7. Министр подчеркнул: «Изначально эти работы планировалось завершить к апрелю 2025 года, но задержки произошли из-за пандемии и политических препятствий в закупке части оборудования».
По словам Байрактара, все усилия сейчас сосредоточены на завершении строительства первого реактора и старте производства первой электроэнергии в 2026 году. Турция реализует проект совместно с Россией и компанией «Росатом», что подчеркивает стратегическое партнерство двух стран в энергетической сфере.
Министр также отметил, что один реактор АЭС «Аккую» мощностью 1200 мегаватт эквивалентен солнечной электростанции мощностью 5000 мегаватт, поскольку атомная энергетика обеспечивает бесперебойную выработку электроэнергии. Байрактар добавил, что в дополнение к развитию ветровой и солнечной энергетики Турция намерена сделать ставку на традиционные источники.
Кроме того, к 2035 году Турция планирует увеличить установленную мощность возобновляемых источников – ветряной и солнечной энергетики – до 120 тыс. мегаватт, что потребует ежегодного прироста на 8-9 тыс. мегаватт.
АЭС «Аккую» является первым подобным объектом в Турции. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+, мощность каждого составит 1200 мегаватт. Проект реализуется по модели build-own-operate («строй – владей – эксплуатируй»), что является уникальным подходом для мировой атомной отрасли.
Ранее Турция завершила испытания клиринговой схемы для финансирования строительства АЭС «Аккую».
На строительство АЭС «Аккую» в Турции потратили 25 млрд долларов из суверенных фондов России.