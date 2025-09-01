Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»

Эрдоган сообщил об успешном тестировании клиринга для расчетов за газ и АЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации, переданной ТАСС, Эрдоган провел встречу с Владимиром Путиным в Китае, где проинформировал о новых финансовых успехах по проекту АЭС «Аккую».

Глава Турции отметил, что клиринговый механизм позволяет использовать платежи турецкой компании Botas за российский газ для финансирования строительства атомной станции.

Президент Эрдоган заявил: «Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botas за газ».

Эта схема направлена на оптимизацию взаиморасчетов между странами и ускорение реализации крупного энергетического проекта.

Напомним, ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan и предназначавшихся для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.