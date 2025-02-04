Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
Hurriyet назвала статью WSJ о заморозке средств попыткой давления на Трампа
Hurriyet обвинила WSJ в попытке дестабилизировать отношения США и Турции
Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке 2 млрд долларов на строительство АЭС «Аккую» является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.
Как указывает обозреватель Ханде Фырат, публикация WSJ является попыткой давления на администрацию Трампа, при этом давление также направлено на Турцию, поскольку США изначально были недовольны проектом строительства АЭС, передает ТАСС.
Фырат подчеркивает, что вопрос заморозки средств в 2022 году не обсуждался на сотнях встреч между Турцией и США. Она считает, что публикация статьи в данный момент не случайна, особенно учитывая упоминание главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына. Калын, будучи главным советником турецкого президента, якобы участвовал в отправке денег из России в Турцию.
Авторы статьи считают, что атаки на Калына связаны с успехами, достигнутыми разведывательной организацией в Сирии, что беспокоит определенные силы в США.
Напоминая о подписании соглашения между Россией и Турцией в 2010 году, Фырат заявляет, что для заморозки 2 млрд долларов не было правовых оснований. По ее мнению, действия США не принесут ожидаемых результатов.
АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый.
Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил, что США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции.
До этого Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую».