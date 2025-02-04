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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    19 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 09:52 • Новости дня

    Hurriyet назвала статью WSJ о заморозке средств попыткой давления на Трампа

    Hurriyet обвинила WSJ в попытке дестабилизировать отношения США и Турции

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке 2 млрд долларов на строительство АЭС «Аккую» является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как указывает обозреватель Ханде Фырат, публикация WSJ является попыткой давления на администрацию Трампа, при этом давление также направлено на Турцию, поскольку США изначально были недовольны проектом строительства АЭС, передает ТАСС.

    Фырат подчеркивает, что вопрос заморозки средств в 2022 году не обсуждался на сотнях встреч между Турцией и США. Она считает, что публикация статьи в данный момент не случайна, особенно учитывая упоминание главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына. Калын, будучи главным советником турецкого президента, якобы участвовал в отправке денег из России в Турцию.

    Авторы статьи считают, что атаки на Калына связаны с успехами, достигнутыми разведывательной организацией в Сирии, что беспокоит определенные силы в США.

    Напоминая о подписании соглашения между Россией и Турцией в 2010 году, Фырат заявляет, что для заморозки 2 млрд долларов не было правовых оснований. По ее мнению, действия США не принесут ожидаемых результатов.

    АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил, что США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции.

    До этого Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    3 февраля 2025, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции

    Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами

    Эксперт: США мелко и подленько пытаются воздействовать на судьбу АЭС «Аккую» в Турции
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Заморозка средств для строительства АЭС «Аккую» показывает, что западные компании проиграли «Росатому» в честной конкуренции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. По его словам, «Аккую» будет достроена в любом случае. Ранее Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство станции.

    «Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.

    «Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.

    По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.

    Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.

    «Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.

    «Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.

    Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.

    По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.

    Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.

    АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

    Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

    Коментарии (9)
    1 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Дональда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией, что может позволить новому лидеру согласовать долгосрочную сделку с Москвой, передает агентство Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

    Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

    Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ

    Захарова обвинила USAID в давлении на СМИ для сокрытия преступлений ВСУ

    Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Агентство по международному развитию (USAID) в использовании тактики «стратегического молчания», при которой «независимые» СМИ игнорируют преступления ВСУ, такие как удары по интернату в Судже и убийства в Курской области.

    Агентство по международному развитию (USAID) принуждало независимые СМИ не освещать преступления вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила Захарова в своем «Telegram-канале ». В качестве примеров она назвала удары ВСУ по интернату в Судже и убийство мирных жителей в Русском Поречном Курской области, которые были проигнорированы этими СМИ.

    Захарова объяснила, что в USAID преобладает метод «стратегического молчания» – это конструкция фейковой реальности, когда неудобные сюжеты и мнения игнорируются по заказу спонсора карманных СМИ. По ее словам, американский сегмент интернета содержит скрины «Пособия по борьбе с дезинформацией», подготовленного USAID в 2021 году, которое дает инструкции «карманным» СМИ по манипуляции общественным мнением.

    На фоне обсуждения судьбы USAID общественные деятели и расследователи США вспомнили об этом документе, однако никаких заявлений от USAID о фейковости материалов не поступало. Захарова отметила, что заокеанские хозяева используют срежиссированные вбросы и фейки, как это было с инцидентом в Буче и подрывами «Северных потоков».

    Захарова также подчеркнула, что подобные действия не новы, и аналогичные проекты, например, многолетний проект Форин-офиса по ослаблению влияния России, включали финансирование «независимых российских» СМИ и блогеров для вмешательства во внутренние дела России и стран Восточной Европы.

    «Теперь многое становится понятным не только в том, и в отношении деятельности уважаемых международных структур. К примеру, гендиректор ЮНЕСКО Азуле не просто замалчивает убийства российских журналистов и военкоров укробандеровцами и покрывает тем самым преступный киевский режим, а «соблюдает режим стратегического молчания», – подчеркнула Захарова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

    Между тем Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, назвав его «клубком червей». Захарова же предложила реорганизовать агентство США по международному развитию, чтобы оно стало оказывать помощь самим Соединенным Штатам.


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    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    Коментарии (7)
    1 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог заявил, что Украина должна провести выборы

    Спецпосланник США заявил о необходимости провести выборы на Украине к концу года

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Украине Кита Келлог заявил, что Вашингтон настаивает на проведении выборов на Украине к концу года, сообщило Reuters.

    Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев превел выборы, возможно, к концу года. По его словам, выборы необходимы, особенно, если Украина «сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

    По словам Келлога, Соединенные Штаты считают, что это станет важным шагом в процессе стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (6)
    2 февраля 2025, 02:00 • Новости дня
    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией при посредничестве США и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Президент Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, к переговорам с Москвой должны подключиться Вашингтон и Брюссель. Зеленский подчеркнул, что участие этих сторон было бы справедливым и эффективным шагом. Президент Украины отметил, что его команда поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя консультации пока носят общий характер.

    Зеленский подчеркнул необходимость личной встречи с Трампом для разработки плана перемирия. При этом он выразил недовольство тем, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой без участия Киева. «Соединенные Штаты, Украина и Россия, а также Евросоюз должны быть за столом переговоров. Это справедливо и эффективно», – заявил он.

    Зеленский добавил, что в данный момент не знает, к чему приведут эти обсуждения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, команда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (3)
    1 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    В Стамбуле решили закрыть свыше 250 отелей из-за отсутствия лицензий

    Tекст: Александра Юдина

    Свыше 250 отелей в Стамбуле закроют из-за нарушений лицензий и безопасности, выявленных в 12 префектурах, пишет портал Т24.

    В Стамбуле в ближайшие дни закроют и опечатают более 250 отелей, передает ТАСС.

    В результате проверок в 12 префектурах было выявлено отсутствие лицензий и нарушения, в том числе противопожарной безопасности, в 253 отелях.

    Из них 64 отеля находятся в районе Бейоглу, который особенно популярен среди иностранцев.

    Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что все гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут закрыты и опечатаны до конца недели, а крайний срок установлен на 3 февраля.

    Всего в Стамбуле насчитывается около 3 тыс. гостиниц, и инспекции были проведены в ответ на недавние инциденты с безопасностью в других туристических районах Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции начали проводить проверки отелей после трагедии, произошедшей на горнолыжном курорте в стране. В январе на пожаре отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции погибли 78 человек. Сам отель позже решили снести.

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    3 февраля 2025, 16:56 • Новости дня
    Reuters: США при Байдене замедлили помощь Украине из-за страха эскалации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты в последний год президентского срока Джо Байдена замедлили помощь киевскому режиму, поскольку опасались эскалации в отношениях с Россией, утверждают СМИ.

    Помощь Украине от США в последний год президентства Байдена замедлилась не только из-за задержек одобрения в Конгрессе, но и из-за опасений эскалации конфликта с Россией и возможной нехватки американских запасов вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Решения о поставках основных видов оружия затягивались из-за внутренних дебатов о рисках и ресурсах.

    Некоторые американские чиновники связывают отказ от предоставления летом тяжелого вооружения и дальнобойных ракет с обеспокоенностью по поводу истощения запасов США. Хаотичность системы отслеживания поставляемого вооружения также усложняла процесс.

    Задержки, по данным агентства, были связаны с проблемами на Украине. Киев сталкивался с отсутствием решения по недостатку личного состава в ВСУ, низким боевым духом и трудностями в использовании западного вооружения, что также влияло на процесс поставок.

    Ранее Владимир Зеленский обвинил Байдена том, что тот якобы оставил Украину без поддержки в начале конфликта.

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    4 февраля 2025, 08:28 • Новости дня
    Лавров сравнил концепцию «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера

    Лавров увидел сходство политики США «Америка прежде всего» с гитлеровским лозунгом

    Лавров сравнил концепцию «Америка прежде всего» с лозунгом Гитлера
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность, что концепция США «Америка прежде всего» (America First) напоминает лозунг «Германия превыше всего» и может подорвать дипломатические усилия, заменяя их на «установление мира посредством силы».

    Министр заявил о тревожном сходстве между концепцией США «Америка прежде всего» и гитлеровским лозунгом «Германия превыше всего», передает РИА «Новости».

    По его словам, ставка на установление мира посредством силы может разрушить дипломатические усилия и игнорирует международные обязательства Вашингтона по Уставу ООН.

    Лавров отметил, что эксперты разделяют мнение об изменяющейся геополитической ситуации, при которой возврат к старым условиям невозможен.

    Он выразил надежду на то, что США поймут ограниченность своей ответственности в международных делах и примут роль одного из ведущих, но не доминирующих государств.

    С точки зрения Лаврова, многополярность в мире только укрепляется, и США могли бы стать одним из ответственных центров силы наряду с Россией и Китаем.

    Он подчеркнул, что новая администрация США испытывает пределы податливости существующей системы, однако со временем придет к осознанию более комплексной международной реальности.

    Кроме того, Лавров упомянул признание Виктории Нуланд о том, что Ялтинское соглашение было вынужденной мерой для США, подчеркнув, что Запад имел возможность измениться после распада СССР, но выбрал путь доминирования, что отражается в политике США и их союзников.

    В январе в своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепление страны до небывалого уровня, выразил уверенность, что его политика приведет к началу «золотого века Америки».

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    4 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    FT: Украина допустила передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь

    FT: Украина готова обменять редкоземельные металлы на поддержку США в рамках плана Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти рассматривают возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на помощь, что соответствует «плану победы» президента Владимира Зеленского, сообщила газета Financial Times.

    Издание пишет, что Украина рассматривает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на помощь, передает РИА «Новости».

    Это предложение совпадает с заявлениями президента США Дональда Трампа и положениями так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского. По словам источника, близкого к Зеленскому, Украина готова к сотрудничеству с Америкой.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. На Украине сообщили, что более 70% этих запасов сосредоточено на неподконтрольных Киеву территориях в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

    Экономист Иван Лизан указывал, что Запад уже контролирует Украину и вывозит все необходимые ресурсы, а востребованных редкоземельных металлов, которые есть у Китая, на Украине нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский в своем «плане победы» предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины.

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    3 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Песков подчеркнул важность идеи США о выборах на Украине

    Песков подчеркнул важность идеи США о выборах на Украине для легитимизации власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль считает важной инициативу спецпосланника США Кита Келлога о проведении выборов на Украине, несмотря на нежелание президента Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил юридическую значимость этого вопроса.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость идеи, предложенной спецпосланником президента США Китом Келлогом, о необходимости скорого проведения выборов на Украине. Несмотря на то, что данная инициатива может не нравиться президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков отметил ее важность для легитимизации власти в стране, передает ТАСС.

    «Безусловно, мы видели эти заявления. И того, и другого. Вы знаете юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены. И де-юре ситуация такова, о чем уже неоднократно – достаточно подробно – говорил президент [России Владимир] Путин», – напомнил он.

    Песков добавил, что никто не может оспорить очевидную юридическую реальность на Украине. По его словам, идея проведения выборов на Украине важна с точки зрения легитимизации руководства страны. Это необходимо также для юридической фиксации возможных договоренностей по урегулированию конфликта.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, Брюсселя, Вашингтона и Киева.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

    Также Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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