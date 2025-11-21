Рябков ответил на чаяния американских чиновников напугать Россию санкциями

Tекст: Катерина Туманова

«Сколько бы дополнительных санкций первичных, вторичных, тарифных и любых иных не вводили, мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами. Экономика выстояла, и она будет стоять дальше. Мы не видим предпосылок для того, чтобы менять, что-либо в нашем фундаментальном отношении к происходящему. Решимость и твердость в этом вопросе – императив», – заявил Рябков журналу «Международная жизнь».

Дипломат добавил, что сенаторы в США могут тешить себя иллюзиями, будто некий шаг с их стороны вдруг приблизит момент, когда Россия прогнется, но этого не будет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России. США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

Источник в Белом доме 18 ноября сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене. Постпред США при ООН пригрозил России усилением санкций за несговорчивость.