  Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    21 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве

    Парламент Польши принял резолюцию о переносе посольства России в Варшаве

    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Польши поддержал инициативу о переносе российского посольства из-за близости к правительственным зданиям, никто не был против, один депутат воздержался, пишут СМИ.

    Сейм Польши принял резолюцию, в которой правительство призывают принять меры по переносу посольства России в Варшаве, передает ТАСС. Документ опубликован после того, как за него проголосовали 439 депутатов, никто не выступил против, а один воздержался. Резолюция внесена депутатами оппозиционной партии «Право и справедливость», а инициатором был ее председатель Ярослав Качиньский.

    Качиньский объяснял необходимость переноса тем, что нынешнее расположение российского посольства на улице Бельведерской опасно из-за непосредственной близости к важным государственным объектам, включая министерство национальной обороны, резиденцию премьера и президентский дворец Бельведер. Он отметил, что безопасность польских властей требует изменения адреса дипмиссии.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что рассмотрел юридические аспекты вопроса и выяснил, что Россия владеет земельным участком под посольством на законных основаниях. Дело в том, что Советский Союз приобрел землю после войны у частного владельца. По словам министра, резолюция сейма не повлечет юридических последствий для российского посольства.

    Здание российского посольства строилось в 1954–1956 годах и предназначалось для посольства СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Польши приняли решение о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске. Москва оценила этот шаг как намеренное ухудшение отношений между странами и пообещала принять зеркальные меры.

    МИД России намерен снизить дипломатическое и консульское присутствие Польши на российской территории в ответ на действия Варшавы.

    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    22 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине

    Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле

    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых условия для мирного соглашения по конфликту на Украине.

    Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.

    «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.

    По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.


    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    22 ноября 2025, 06:32 • Новости дня
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Все армии в мире, кроме армий России, Украины и Израиля, отстают от американских вооруженных сил в плане технологий, в частности, в сфере БПЛА, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

    «Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.


    22 ноября 2025, 08:29 • Новости дня
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовики сообщили, что офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и других украинских подразделений приступил к срочной эвакуации из населенного пункта Вильча, который расположен южнее Волчанска, передает ТАСС. Пункты управления украинских военных также переносятся на более безопасное расстояние.

    Ситуация для ВСУ в Харьковской области ухудшается. В частности, в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и часть военных сдается в плен. Отмечалось также, что отдельные украинские бойцы пытаются избежать пленения, переодеваясь в гражданскую одежду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    22 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека
    В результате атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, два человека в Сызрани погибли в результате падения БПЛА, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Атака беспилотников на промышленные предприятия Самарской области была отражена силами ПВО, сообщает РИА «Новости».

    Федорищев уточнил, что целями были объекты топливно-энергетического комплекса.

    «С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека... Два человека пострадали», – сообщил губернатор.

    Пострадавшим сейчас предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Власти региона также обещают оказать поддержку семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили за ночь над регионами России 69 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее 15 беспилотников уничтожили над Самарской областью.

    21 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    Путин: Россия получила от США текст плана из 28 пунктов по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Путин на заседании с Совбезом РФ подчеркнул: «У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», передает официальный сайт Кремля.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – добавил глава государства.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Напомним, Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    22 ноября 2025, 05:14 • Новости дня
    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила о намерении уйти в отставку и раскритиковала президента США Дональда Трампа.

    «Я покидают свой пост, 5 января 2026 года будет моим последним днем на нем», – заявила Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Она считает, что провозглашенный Трампом принцип «Америка прежде всего» должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации, передает ТАСС.

    «Налоги, заработанные тяжелым трудом американцев, всегда идут на финансирование иностранных войн, иностранной помощи и иностранных интересов», – приводит ее слова РИА «Новости»

    Она обратилась к американцам, призвав их осознать разрушающее влияние нынешней политической системы, отметив, что «именно они обладают настоящей властью над Вашингтоном». Грин выразила опасения, что Соединенные Штаты ждут трудные времена из-за внутренних противоречий и «политическо-индустриального комплекса  обеих партий».

    По словам Грин, она прилагала больше усилий для избрания Трампа, чем любой другой республиканец, но усомнилась в его лояльности к тем, кто реально поддержал его на выборах. Грин подчеркнула, что Трамп готов принимать «тех, кто тайно ненавидел его и никогда не защищал», но забывает о настоящих союзниках.

    Возможное поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США 2026 года приведет к необходимости защищать Трампа от импичмента, заявила она.

    При этом она отметила, что что ее ждет новый путь на фоне сообщений о планах баллотироваться на выборах президента США 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал Грин и отказался поддерживать ее на выборах. Грин заявила, что причиной критики стало ее требование рассекретить материалы по делу Джеффри Эпштейна.

    22 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

    Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

    Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине, а если «ему не нравится», то Киев может продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    «Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

    «Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

    Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

    Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.

    21 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения

    Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для сделки по Украине

    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующий четверг, 27 ноября, станет крайним сроком для принятия Киевом условий его мирной сделки.

    Трамп в эфире радио Fox News назвал именно эту дату «вполне подходящей», передает РИА «Новости».

    «Но следующий четверг – это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», – заявил он.

    Стоит отметить, что именно в следующий четверг, 27 ноября, в США отмечается один из главных национальных праздников США – День благодарения. Этот праздник был придуман переселенцами в 1621 году, которые пережили в тяжелейших условиях свой первый год на американской земле. Они сумели собрать необычно щедрый урожай и в честь этого устроили пышную трапезу. В 1864 году День благодарения стал официальным праздником США.

    Агентство Reuters писало, что США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии. По информации издания, США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Ранее Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления.

    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 22:57 • Новости дня
    США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российских банков

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием крупнейших банков России, включая Сбербанк и Газпромбанк, сообщило американское ведомство.

    «Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию №132, «Разрешение на определённые операции, связанные с атомной электростанцией «Пакш 2», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В генеральной лицензии уточняется, что под действие разрешения попадают такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Альфабанк, Росбанк, «Зенит», Банк «Санкт-Петербург», а также Центральный банк. Также под действие лицензии попадает Национальный клиринговый центр.

    Выданная минфином лицензия не содержит временных ограничений. Генеральная лицензия распространяется и на дочерние структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал это решение важным политическим сигналом от Вашингтона. Заливка первого бетона в фундамент второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии назначена на 5 февраля 2026 года, и после этой даты объект, как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, будет считаться «строящейся атомной станцией» по критериям МАГАТЭ.

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит?

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном?

    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами

    Тот самый зал №600 Нюрнбергского дворца правосудия, в котором проходил исторический трибунал над нацистами, теперь можно увидеть в центре Москвы. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывала на экспозиции «Без срока давности» и убедилась в том, насколько актуальны сегодня уроки суда, начавшегося 80 лет назад.

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

