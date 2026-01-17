Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Пенсионерка и ребенок погибли на пожаре в Удмуртии
Пенсионерка и ребенок погибли на пожаре в частном доме в Удмуртии
В частном доме деревни Большое Волково Вавожского района Удмуртии произошел пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и девятилетний ребенок, сообщили власти региона.
Пожар в частном доме в деревне Большое Волково Вавожского района привел к гибели бабушки и девятилетнего ребенка. Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Андрей Шуткин в своем Telegram-канале сообщил о трагедии.
Согласно первоначальным данным, после пожара была госпитализирована 46-летняя женщина, которая рассказала, что в доме находились еще двое – 77-летняя женщина и 9-летний ребенок. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены останки одного человека. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Причины трагедии устанавливают эксперты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в соседнем Татарстане в результате крупного пожара в частном двухэтажном доме погибли три человека, включая одного ребенка.
А прошлой зимой в Удмуртии пенсионерка подожгла квартиру во время ритуала изгнания нечисти.