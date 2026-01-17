Пенсионерка и ребенок погибли на пожаре в Удмуртии

Пенсионерка и ребенок погибли на пожаре в частном доме в Удмуртии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пожар в частном доме в деревне Большое Волково Вавожского района привел к гибели бабушки и девятилетнего ребенка. Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Андрей Шуткин в своем Telegram-канале сообщил о трагедии.

Согласно первоначальным данным, после пожара была госпитализирована 46-летняя женщина, которая рассказала, что в доме находились еще двое – 77-летняя женщина и 9-летний ребенок. При разборе сгоревших конструкций были обнаружены останки одного человека. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Причины трагедии устанавливают эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в соседнем Татарстане в результате крупного пожара в частном двухэтажном доме погибли три человека, включая одного ребенка.

А прошлой зимой в Удмуртии пенсионерка подожгла квартиру во время ритуала изгнания нечисти.