Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Пенсионерка в Удмуртии подожгла квартиру в ходе ритуала изгнания нечисти
В поселке Каракулино в Удмуртии местная 67-летняя жительница провела обряд по изгнанию колдунов, в ходе обряда она случайно устроила пожар, сообщили в МЧС России.
Пенсионерка зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машинку и ушла в другую комнату. Через некоторое время началось возгорание, женщина от испуга выбежала на улицу, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
Соседи увидели пожар и вызвали огнеборцев, спасатели потушили пламя, которое охватило два квадратных метра.
В мае 2024 года в городе Люберцы в Московской области девушка подожгла собственную квартиру в ходе обряда по изгнанию демонов.