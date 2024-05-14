Очевидцы рассказали о ритуале изгнания демонов с поджогом квартиры в Люберцах

Tекст: Алексей Дегтярев

В этот день до пожара в дом к девушке приезжала полиция, поскольку та устроила «беспорядок в квартире», сказал собеседник «Газеты.Ru».

По его мнению, у девушки есть «проблемы с головой», она ходила босиком, а также подтверждала, что сама подожгла квартиру.

В один момент девушка подошла к квартире и закинула туда какие-то вещи, после чего уселась на лавку и начала читать книгу. Также ее увозили на карете скорой помощи, хотя на вид она не казалась «под чем-то», добавил собеседник.

Если бы вовремя не приехали пожарные, то загорелась бы квартира этажом выше, в которой живут дети, отметил он.

Другая очевидица пояснила, что сама поджигательница спаслась от огня через окно, но позже начала закидывать в горящую квартиру вещи, которые сама вытащила оттуда. Все это время она была спокойна и улыбалась.

В марте житель Сочи вместе с 19-летним другом пытались поджечь дом семьи девушки, отчим которой запрещал им общаться, но из-за алкогольного опьянения ошиблись гаражом и подожгли дверь соседнего бокса.