Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
В Сочи пьяные друзья пытались сжечь семью девушки после ссоры с ее отчимом
Пьяные друзья в Сочи по ошибке подожгли гараж соседа, пытаясь сжечь дом семьи девушки после ссоры с ее отчимом
Житель Сочи вместе с 19-летним другом пытались поджечь дом семьи девушки, отчим которой запрещал им общаться, но из-за алкогольного опьянения ошиблись гаражом и подожгли дверь соседнего бокса, сообщило СУ СК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, молодые люди облили легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены гаража, полагая, что там живет семья девушки. В этот момент на улицу вышел хозяин гаража и задержал одного из злоумышленников. Второй участник поджога был задержан в тот же день, следует из сообщения на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.
В отношении друзей было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору». Оба признали свою вину.
Ранее поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру в Москве, в результате чего погибла ее соседка-пенсионерка.