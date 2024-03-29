В Сочи пьяные друзья пытались сжечь семью девушки после ссоры с ее отчимом

Пьяные друзья в Сочи по ошибке подожгли гараж соседа, пытаясь сжечь дом семьи девушки после ссоры с ее отчимом

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, молодые люди облили легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены гаража, полагая, что там живет семья девушки. В этот момент на улицу вышел хозяин гаража и задержал одного из злоумышленников. Второй участник поджога был задержан в тот же день, следует из сообщения на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

В отношении друзей было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору». Оба признали свою вину.

Ранее поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру в Москве, в результате чего погибла ее соседка-пенсионерка.