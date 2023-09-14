В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
Москвичка сожгла пожилую соседку во время ссоры мужем
Жительница Москвы во время ссоры с мужем подожгла квартиру, погибла ее соседка
Поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру в Москве, в результате чего погибла ее соседка-пенсионерка, сообщила столичная прокуратура.
Пожар случился на втором этаже жилого дома на Северном бульваре, приехавшим на вызов пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка, передает РИА «Новости».
В прокуратуре Москвы уточнили, что во время ссоры с мужем москвичка разлила горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Женщина с ожогами доставлена в больницу, а ее пожилая соседка скончалась. По данному факту начала проверка по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Москве из-за ремонта холодильника в жилом доме выбило стекла.