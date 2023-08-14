В Москве из-за ремонта холодильника в жилом доме выбило стекла

  • Рубль укрепился на анонсе внеочередного заседания ЦБ по ставке
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    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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    Новости
    18:19Началась регистрация лекторов на просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»

    Российское общество «Знание» открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием», которая пройдет с 1 по 30 сентября.

    18:11В Москве из-за ремонта холодильника в жилом доме выбило стекла

    В московском комплексе апартаментов «Лайнер» произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах.

    18:03США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов

    Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму, он составит 200 млн долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    17:54Рубль укрепился на анонсе внеочередного заседания ЦБ по ставке

    Рубль в ходе торгов на Мосбирже укрепился к основным мировым валютам, доллар опустился ниже 100 рублей, свидетельствуют данные биржевой площадки.

    17:46Эксперт допустил повышение ключевой ставки ЦБ до 10,5%

    Центробанк России может повысить ключевую ставку 15 августа сразу на два процентных пункта – до 10,5%, это сможет охладить спрос в экономике и немного сократить объем импорта, заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

    17:37Суд оштрафовал «Мегафон» за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ

    Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей оператора «Мегафон» за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ, сообщили в пресс-службе суда.

    17:35Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок

    Обновления для продвинутых автомобилей будут привозить из-за границы на флешке либо в России разработают свое собственное программное обеспечение, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя полное отключение российских дилеров Mercedes-Benz от ПО.

    17:28Дублирование на английском языке в транспорте передали в ведение регионов

    Минтранс не выдвигал предложение об отмене дублирования информации в метро и других видах транспорта на английском языке, решение о дублировании информации планируется передать на уровень субъектов России, сообщили в министерстве.

    17:19В России отменили анкеты о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

    Прилетающим из-за рубежа не нужно будет заполнять анкету о COVID-19, соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.

    17:11На рыболовном траулере «Механик Сизов» подняли государственный флаг

    На Адмиралтейских верфях (входят в состав ОСК) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Сизов».

    17:02Российские бомбардировщики совершили авиарейд над Арктикой

    Плановые полеты ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 прошли над Арктикой и Балтийским морем, сообщило Министерство обороны России.

    16:54IIHF запретила хоккейному ЦСКА проводить международные трансферы

    Московский хоккейный клуб ЦСКА не сможет проводить трансферы до 10 августа 2024 года из-за ситуации с вратарем Иваном Федотовым, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

    16:46Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

    Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще продолжается, но уже выдыхается, речи о второй волне контрнаступления не идет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Армия-2023».

    16:39МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет

    В небе над Баренцевым морем истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы России приблизившимся к ней самолетом норвежской патрульной авиации Р-8А «Посейдон», сообщило Минобороны.

    16:31Рабочая группа по СВО обработала за полгода 28 тыс. обращений

    За первое полугодие 2023 года Рабочая группа по СВО отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей, сообщил глава группы Андрей Турчак.

    14 августа 2023, 18:11

    В Москве из-за ремонта холодильника в жилом доме выбило стекла

    В Москве на 15 этаже жилого здания «Лайнер» произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском комплексе апартаментов «Лайнер» произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах.

    Происшествие случилось в доме 20А по Ходынскому бульвару, выбиты стекла, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытой информации, по этому адресу расположен апарт-комплекс «Лайнер». Отмечается, что на 15 этаже взорвался фреон, никто не пострадал. В пресс-службе столичного МЧС уточнили, что хлопок произошел во время ремонта холодильника. Пожара не последовало.

    14 августа 2023, 12:41
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    «Диалог» двух героев анекдота с финскими именами он опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив его иллюстрацией.

    – Пекка, зачем наша страна вступила в НАТО?
    – Нам угрожают русские.
    – А почему они нам угрожают?
    – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (19)
    13 августа 2023, 18:48
    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Эксперт Юшков: России не интересно качать газ в Китай через Казахстан

    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    «Позиция Туркмении довольно абсурдна. Пока что Тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана выражается только в том, что мы будем поставлять этим странам газ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Так, Газпром заключил контракт с Ташкентом о поставках в зимний отопительный сезон. Дело в том, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов в пиковые периоды. С Астаной, судя по всему, вскоре будет заключен аналогичный договор», – полагает эксперт.

    «И Узбекистан, и Казахстан поставляют газ в Китай. Но внутреннее потребление внутри стран растет большими темпами, чем производство. Соответственно, увеличивается дефицит топлива. В Ташкенте, например, минувшей зимой из-за этого были проблемы с отоплением, люди выходили на улицы и грелись у костров», – объясняет собеседник.

    «И Туркмения должна радоваться тому, что Россия подписывает такие соглашения в рамках Тройственного союза. Это позволяет им сохранить статус-кво в вопросе поставок в Китай. То есть Казахстан и Узбекистан продолжают выполнять свои обязательства перед Поднебесной, а собственные потребности закрывают за счет России», – указывает он.

    «Но Туркмения, вероятно, опасается, что Россия через трубу, которая предназначена для поставок в Китай, также транзитом будет отправлять свое топливо. Ашхабад к такой конкуренции просто не готов», – замечает эксперт.

    «Да и сами опасения не обоснованы. Нам не интересно поставлять какие-то незначительные объемы газа транзитом в Поднебесную. Россия заинтересована в прямом контакте. И это вполне реализуемо через газопровод «Сила Сибири – 2», – заключил Юшков.

    Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность по поводу заинтересованности России в расширении Тройственного союза, в который входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Основной повод для вопросов стали поставки топлива в Китай.

    В заявлении ведомства говорится, что позиции нуждается в прояснении, поскольку «затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана».

    Напомним, в минувшую пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что к Тройственному союзу проявляют интерес и другие страны.

    «Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников», – сказал он.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.

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    14 августа 2023, 09:36
    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время

    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.

    Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.

    Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

    Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей

    До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.

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    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (17)
    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (16)
    13 августа 2023, 19:30
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.

    «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

    «Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

    «Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.

    Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. 

    На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (30)
    14 августа 2023, 12:59
    В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов
    В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице двух нелегальных мигрантов заподозрили в избиении сотрудника полиции, заведено дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    Инцидент произошел ночью 12 августа, подозреваемые из Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения напали на полицейского на крыльце кафе, сообщила Иванова, передает РИА «Новости».

    Правоохранитель прибыл туда для пресечения противоправных действий подозреваемых.

    Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нападавшие задержаны, предъявлено обвинение. В ходе допроса один признал вину частично, второй – не признал.

    Нападавшие находились в столице нелегально. В кафе, где произошло ЧП, установлены еще восемь человек, нарушивших миграционное законодательство.

    СК намерен запросить арест подозреваемых. Остальных нелегалов планируется привлечь к административной ответственности.

    В московском ГУ МВД указали, что пострадавшим оказался сержант, у него ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи он продолжил несение службы.

    В сентябре 2022 года в метро Москвы полиция задержала мигранта, который избил несовершеннолетнего.

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    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 10:51
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».

    Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

    Коментарии (19)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    14 августа 2023, 10:32
    Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине
    Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, преследуемый российским законодательством, выразил недовольство положением дел на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») он заявил, что «очень переживает, так как власти Грузии впускают в страну российскую агентуру и туристов».

    «И это в то время, когда их дети, отцы и братья стреляют в лучших грузинских солдат (из «Грузинского легиона»)», – заявил Мамулашвили.

    По его словам, «власти Грузии настроены антиукраински», из-за чего переживает политическая элита Украины.

    Мамулашвили назвал численность «легиона» в две тысячи человек и сообщил, что вместе с грузинами в его рядах находятся американцы, англичане, мексиканцы.

    «Но больше всего – грузин», – сказал он.

    «Для нас важно, чтобы линия фронта не передвинулась в Грузию, а страна освободилась от российского влияния», – заявил командир «легиона».

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 03:48
    МиГ-23 разбился на авиашоу в США

    Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в американском штате Мичиган

    Tекст: Антон Антонов

    На авиашоу Thunder Over Michigan в американском штате Мичиган разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир катапультировались, сообщил Детройтский столичный аэропорт.

    Самолет, который совершал маневры, упал на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Хотя он задел несколько машин, никто не пострадал – людей на парковке не было. Пилота и пассажира привезли в больницу в качестве «меры предосторожности». Выясняются причины падения истребителя, передает РИА «Новости».

    В июле в Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот.

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    14 августа 2023, 05:58
    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции

    Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер

    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США по ситуации в Нигере, в том числе итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в страну, вызвали недовольство Франции, сообщил французский дипломатический источник.

    Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

    Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».

    Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».

    Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.

    Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».

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