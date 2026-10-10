В России отмечен спад числа звонков от телефонных мошенников

Число звонков от телефонных мошенников в России заметно сократилось

Tекст: Тимур Шайдуллин

Количество звонков от телефонных мошенников в России за январь – сентябрь текущего года существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».

В компании «Билайн» за это время было зафиксировано 871 млн таких вызовов, что в три раза меньше показателя прошлого года. Сервис «МТС Защитник» выявил около 2 млрд спам-звонков и мошеннических вызовов, снижение составило 27%.

Компания «Мегафон» зафиксировала 253,4 млн звонков от злоумышленников за девять месяцев. Для сравнения, в январе – сентябре 2025 года этот оператор выявил 581,9 млн подобных вызовов, а в 2024 году – 1,2 млрд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиян предупредили о новой волне мошенничества, связанной со счетчиками воды.

В прошлом месяце МВД России сообщило, что мошенники начали шантажировать вернувшихся из-за границы граждан. Ранее злоумышленники начали запугивать россиян блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга.