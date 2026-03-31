Собянин пообещал завершить реставрацию крестов храма Христа Спасителя к Пасхе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Собянин сообщил, что реставрация золотых крестов храма Христа Спасителя в Москве завершится к Пасхе, сообщает РИА «Новости».

Он сообщил, что работы по восстановлению куполов планируется закончить в июне.

«В храме проводятся большие системные работы... Я уверен, что кресты на Храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе. Остальные работы по куполам мы закончим в июне месяце», – заявил Собянин. Он также отметил, что специалисты уже заменили около 500 бронзовых декоративных элементов весом от 20 до 70 килограммов каждый и порядка 40 тыс. более мелких деталей.

Собянин подчеркнул, что впереди еще предстоят работы по укреплению фундаментов и гидроизоляции. Эти работы будут проводиться в ближайшие годы в спокойном режиме, чтобы не мешать деятельности храма и проведению служб. Реставрация началась с работ на стилобатной части, а все фасады уже полностью отремонтированы.

За последние годы в Москве отреставрировали 150 храмов, сейчас работы ведутся на 70 объектах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил мэра за поддержку православных верующих, отметив, что Москва – единственный крупный город в мире, где продолжают строиться новые храмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в 2024 году.

В 2025 году Путин приехал в храм Христа Спасителя на рождественскую встречу с патриархом Кириллом после ночного богослужения.

В сентябре 2025 года у храма Христа Спасителя десятки тысяч верующих собрались перед стартом общемосковского крестного хода до Новодевичьего монастыря.