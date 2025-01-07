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Путин приехал в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин встретился в храме Христа Спасителя с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Путин прибыл в храм Христа Спасителя после того, как посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца, передает ТАСС.
«Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала «Россия 1», который показал кадры встречи.
Как рассказал позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин попросил патриарха освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены в алтаре храма Христа Спасителя. Патриарх исполнил просьбу главы государства. Президент сообщил, что передаст эти символы веры командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи по обеспечению безопасности отечества в зоне СВО.
Напомним, патриарх провел рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Он поздравил граждан России и других православных верующих с праздником.