Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.4 комментария
Кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни
Кадыров выразил желание оставить пост главы Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подаче прошения на освобождение от должности, подчеркнув свою готовность к смене руководства и новых инициатив.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с просьбой об освобождении от занимаемой должности, передает «Чечня сегодня».
Это заявление прозвучало на фоне слухов о возможной отставке Кадырова.
«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», – заявил он.
Ранее Кадыров заявил, что у него нет проблем со здоровьем. Кадыров также отметил, что его организм подобен организму молодого парня.