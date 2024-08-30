В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье
Глава Чечни Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отсутствии проблем со здоровьем, отметив, что «организм у него, как у молодого парня».
Во время прогулки Кадыров провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Один из подписчиков поинтересовался его здоровьем.
По словам главы Чечни, со здоровьем у него все в порядке, каждые три месяца он «проходит капремонт, раз в полгода – большой ремонт», передает РИА «Новости».
«Врачи говорят, что организм – как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», – заявил Кадыров.
По его словам, разговоры о якобы проблемах со здоровьем ведутся, когда он или чуть поправится, или чуть похудеет. Он в шутку предложил провести опрос, какой вес надо ему держать.
Ранее Кадыров заявлял, что слухи о его смерти распускают люди, которые хотят уничтожить Россию и религию.