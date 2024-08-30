Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

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Во время прогулки Кадыров провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Один из подписчиков поинтересовался его здоровьем.

По словам главы Чечни, со здоровьем у него все в порядке, каждые три месяца он «проходит капремонт, раз в полгода – большой ремонт», передает РИА «Новости».

«Врачи говорят, что организм – как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», – заявил Кадыров.

По его словам, разговоры о якобы проблемах со здоровьем ведутся, когда он или чуть поправится, или чуть похудеет. Он в шутку предложил провести опрос, какой вес надо ему держать.

Ранее Кадыров заявлял, что слухи о его смерти распускают люди, которые хотят уничтожить Россию и религию.