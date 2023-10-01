В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.0 комментариев
Кадыров сказал, кто распускает слухи о его смерти
Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают враги России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают люди, которые хотят уничтожить Россию и религию.
Как указал Кадыров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, люди «подбрасывают каждый раз новые идеи», чтобы попытаться уничтожить Россию, религию. Он отметил, что состояние его здоровья в порядке, «а все эти люди уже показывают ролики, как главу Чечни хоронят». Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале.
Кадыров не стал раскрывать вопросы, которые обсуждались в закрытой части встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но уточнил, что у них состоялся «долгий душевный разговор», в ходе которого Путин поддержал его во всем.
Ранее СМИ сообщали якобы об ухудшении состояния здоровья Кадырова, в ответ на это он публиковал видео своей прогулки под дождем. Также он объяснял, что посещал Центральную клиническую больницу, поскольку в ней лежит его дядя – Магомед Кадыров.
В четверг Рамзан Кадыров в ответ на вопрос о своем здоровье от журналиста Павла Зарубина заявил, что «Ахмат – сила».