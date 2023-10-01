Кадыров сказал, кто распускает слухи о его смерти

Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают враги России

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Кадыров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, люди «подбрасывают каждый раз новые идеи», чтобы попытаться уничтожить Россию, религию. Он отметил, что состояние его здоровья в порядке, «а все эти люди уже показывают ролики, как главу Чечни хоронят». Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале.

Кадыров не стал раскрывать вопросы, которые обсуждались в закрытой части встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но уточнил, что у них состоялся «долгий душевный разговор», в ходе которого Путин поддержал его во всем.

Ранее СМИ сообщали якобы об ухудшении состояния здоровья Кадырова, в ответ на это он публиковал видео своей прогулки под дождем. Также он объяснял, что посещал Центральную клиническую больницу, поскольку в ней лежит его дядя – Магомед Кадыров.

В четверг Рамзан Кадыров в ответ на вопрос о своем здоровье от журналиста Павла Зарубина заявил, что «Ахмат – сила».