Кадыров опроверг слухи о своей смерти

Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Умер российский и советский поэт-песенник Николай Добронравов

Tекст: Антон Никитин

Как сообщает «Экспресс-газета», супруг Александры Пахмутовой умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в г. Горький (ныне Нижний Новгород). С 1942 г. проживал в пос. Малаховка (Московская обл.), где впоследствии окончил среднюю школу с золотой медалью.

В 1950 г. Николай Добронравов окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова), в 1952 г. – Московский городской учительский институт.

В 1950-х гг. Николай Добронравов занялся литературой. Вместе с коллегой по МТЮЗу Сергеем Гребенниковым (1920-1988) он писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров.

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В 1956 г. Николай Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой (род. 1929, народная артистка СССР с 1984 г.). В творческом союзе с супругой поэт создал множество произведений, получивших широкую популярность. Среди них: песни о строителях Сибири, в т. ч. в соавторстве с Сергеем Гребенниковым («Письмо на Усть-Илим», «Девчонки танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Прощание с Братском»), летчиках и космонавтах («Обнимая небо», «Мы учим летать самолеты», «Знаете, каким он парнем был», «Как нас Юра в полет провожал» и др.), спорте и спортсменах («Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Герои спорта», песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 г. «До свидания, Москва!» и др.), молодежи и революции («Орлята учатся летать», «Любовь, комсомол и весна», «И вновь продолжается бой» и др.), а также лирические композиции («Нежность» –в соавторстве с Сергеем Гребенниковым; «Мелодия», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Птица счастья» и др.).

Музыку на стихи Николая Добронравова также сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Эдуард Колмановский и др.

Песни на его стихи в разное время исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, ансамбли «Самоцветы», «Песняры», «Верасы» и др.

Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 г.