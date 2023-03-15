Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой болезни» и заявил, что здоров и полон сил.

Ранее информация о том, что Кадыров якобы болен, распространилась по социальным сетям.

По словам Кадырова, тех, кто тешит себя надеждой, что он неизлечимо болен, он вынужден огорчить, поскольку глава Чечни «здоров и полон сил», занимается спортом, ездит в горы и решает важные вопросы развития республики, передает ТАСС.

Он также разъяснил, что за прибор постоянно носит на пальце. «Ох, сколько же обсуждений вызвал мой электронный счетчик молитв. И как только его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, повеселили меня эти версии», – добавил Кадыров.

Ранее Кадыров призвал российских военных на фронте не жаловаться в соцсетях.