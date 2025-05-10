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    10 мая 2025, 14:41 • В мире

    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам

    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам
    @ NASA Earth/Keystone Press Agency

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты собираются сделать большой географический подарок своим арабским союзникам – переименовать Персидский залив. Иран уже крайне раздражен этой идеей, и последствия переименования выйдут далеко за пределы споров о географических названиях. Зачем это нужно Вашингтону и почему именно сейчас?

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности принять очередное географическое решение. Накануне своего большого турне по ближневосточным странам (хозяин Белого дома с 13 по 16 мая должен посетить ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию) он дал понять (если верить утечкам), что США, возможно, будут называть Персидский залив Арабским.

    Действительно, у Персидского залива есть три варианта названия. Официальный (в большинстве документов ООН и у абсолютного большинства стран мира) – Персидский. Историческое название еще со времен античности. Именно так его именовал в своей «Географии» Страбон – один из первых в мире географов.

    Второе название – Арабский залив. В более-менее широкий обиход оно вошло в XX веке, и используется прежде всего самими арабскими странами. «Арабы давно переименовали Персидский залив. Они его называют исключительно Арабским заливом и в своих учебниках, и в книгах, и в средствах массовой информации, и в официальных документах», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. Наконец, те игроки, кто не хочет никого обижать, иногда используют просто слово «Залив».

    При этом сами Соединенные Штаты вплоть до сегодняшнего дня демонстрируют топографическую гибкость. Так, например, Госдепартамент и Белый дом используют в своих документах название «Персидский залив» – в соответствии с положениями американского реестра географических названий. А вот Центральное командование армии США и ВМС часто говорят об «Арабском заливе» или просто о «Заливе» – особенно в документах, которые так или иначе касаются арабских союзников.

    Сейчас же Трамп дал понять, что и Белый дом может называть залив Арабским. Опять же, из уважения к союзникам, с которыми американскому президенту сейчас нужно укреплять отношения в преддверии возможных ударов по Ирану или новых радикальных действий Израиля против палестинцев. Ну и в принципе потому, что он тяготеет к арабам.

    «Выдвинув это предложение накануне своей поездки в арабские государства, Трамп тем самым сделал еще один комплимент в адрес богатых монархий, которые не просто любит, а обожает – ведь у него давние семейные бизнес-отношения с представителями королевских семей этих государств»,

    – говорит Елена Супонина.

    «Они (арабские лидеры – прим. ВЗГЛЯД) спросят меня об этом по прибытии, и я должен буду принять решение. Я не хочу обижать ничьи чувства и не хочу, чтобы эти чувства были вообще затронуты», – заявил Трамп.

    Но иранцы уже заявили, что их чувства затронуты будут. «Политически мотивированные попытки изменить исторически сложившееся название Персидского залива свидетельствуют о враждебных намерениях по отношению к Ирану и его народу и решительно осуждаются», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. И выразил надежду на то, что «абсурдные слухи вокруг Персидского залива являются ничем иным как дезинформационной кампанией «вечных воителей» с целью разозлить иранцев по всему миру».

    Однако Трамп уже доказал, что при его администрации абсурдные географические слухи зачастую воплощаются в реальные законы. Так, он уже переименовал Мексиканский залив в Американский (или Залив Америки). И сейчас спикер Конгресса Майк Джонсон пытается протолкнуть через Палату представителей закон, кодифицирующий это переименование.

    Сделать это непросто – ведь ряд республиканских конгрессменов выступают против его решения. «Это ж детский сад. Мы – США, а не Германия кайзера Вильгельма или Франция Наполеона I. Мы выше всего этого», – заявил один из этих конгрессменов Дон Бейкон. Однако пока что, по предварительным оценкам, законопроект набирает нужное количество голосов – ведь его собирается поддержать и часть демократов.

    Казалось бы, действительно детский сад. «Иран никогда не возражал против использования таких названий, как Оманский залив, Индийский океан, Аравийское море или Красное море. Использование этих названий не подразумевает принадлежность к какой-либо конкретной нации, а скорее отражает общее уважение к коллективному наследию человечества», – говорит Аббас Аракчи.

    Но это не совсем так. Да, название не подразумевает принадлежность к какой-либо нации – но оно отражает культурное и историческое доминирование страны или народа в регионе. Так, океан стал Индийским потому, что на его берегах Индия (или индийские княжества) были самыми древними и доминирующими в культурном плане игроками. И европейцы признали это, начав называть океан в XVI веке Индийским.

    Точно так же и с Мексиканским заливом. Это название появилось во второй половине XVI века и отражало древность мексиканской идентичности (не государственности – страна все-таки принадлежала Испании) и ее историческое доминирование в регионе. Американцы же вышли к берегам Мексиканского залива лишь в XIX веке – после покупки у Франции Луизианы и аннексии мексиканского Техаса.

    Точно так же и с названиями городов. Когда поляки пытаются переименовать Калининград в Крулевец (в 2023 году комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала использовать для Калининграда только это название), то они как бы намекают на то, что Восточная Пруссия была исторически польской территорией. Несомненно подчеркивают этническо-культурный и политический суверенитет соответствующих стран названия Беларусь (а не Белоруссия), Кыргызстан (а не Киргизия), Алматы (а не Алма-Ата).

    Неудивительно, что ряд стран упорно держатся за «свои» географические символы. Так, например, Японское море в Южной Корее называется «Восточное море», а в Северной – «Корейское восточное море». И неудивительно, что Иран хочет, чтобы его исторические воды называли именно Персидским заливом.

    «В истории были периоды могущества персов, и греки, учитывая это могущество, как раз и называли в своих хрониках залив «Персидским», взяв это название из трактатов персидских ученых», – говорит Елена Супонина. Тем более, что здесь – как и в случае с Японским/Восточным/Восточно-корейским морем – общепринятое название может стать еще одним аргументом в территориальных спорах за острова, находящиеся в этой акватории.

    «Переименование – это не только имиджевый вопрос. В зоне Персидского залива немало спорных островов.

    Их принадлежность оспаривается рядом соседних государств (в частности, есть конфликт на этот счет между Ираном и ОАЭ), и эти скрытые конфликты могут быть разогреты нынешней политикой США», – продолжает Супонина.

    Поэтому иранцы не только обижаются на «неправильное имя», но и наказывают за него. В 2004 году Иран запретил вещание канала National Geographic за то, что в одной из передач было использовано название «Арабский залив». Канал ошибку исправил и вернулся в сетку. В 2010 году иранцы пригрозили лишить доступа в свое воздушное пространство те компании, в чьих самолетах на электронных табло будет написано некорректное название залива.

    Наказать Соединенные Штаты за их оскорбление Иран вряд ли сможет. Но если Трамп все-таки переименует Персидский залив в Арабский, то и без того невысокие шансы на заключение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном еще больше снизятся.

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