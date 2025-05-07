Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?3 комментария
США собрались переименовать Персидский залив
Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.
О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.
По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.
В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».
В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.
Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.
Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.