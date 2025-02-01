В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил изменить названия Северного Ледовитого океана и Земли Франца-Иосифа, чтобы подчеркнуть приоритет России в Арктике.
В своем Telegram-канале он предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Земли Франца-Иосифа – в Землю Ломоносова.
Миронов подчеркнул, что инициатива вызвана стремлением России проявлять активность в геополитической борьбе, которая переносится на область географии и топонимики.
Он задается вопросом, почему северный участок суши России до сих пор носит имя австрийского императора Франца Иосифа I, известного, по его мнению, ненавистью к России и участием в насильственной «украинизации» восточнославянских земель.
Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и ученых, внесших вклад в исследование Севера, но не личностей, подобных Францу Иосифу I.
Ранее сообщалось, что Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.