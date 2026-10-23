МЧС: Командир отделения пожарных пострадал в ДНР при атаке дрона ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сразу после стоящая на месте автоцистерна подверглась повторной атаке – повреждена правая часть кабины. К счастью, личный состав смог на ней добраться в подразделение. По возвращении командир отделения почувствовал ухудшение самочувствия. Он был госпитализирован с акубаротравмой», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что ночью 22 октября в Волновахском округе после удара БПЛА загорелась хозпостройка. Пожар удалось ликвидировать, после чего произошел повторный удар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зампред правительства ДНР Владимир Ежиков сообщил о повреждении здания министерства угля и энергетики региона в результате атаки украинского беспилотника. В среду в Макеевке взрывотехники донецкого управления ФСБ обезвредили дрон ВСУ Darts. В понедельник глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко сообщил о гибели одного человека при артиллерийских обстрелах и ударах БПЛА.