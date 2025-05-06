Стало известно о приоритетных качествах кардиналов при выборе нового папы

Associated Press назвало приоритеты кардиналов при выборе нового папы

Tекст: Ольга Иванова

Кардиналы со всего мира собрались в Ватикане, чтобы выбрать нового папу, сообщает Associated Press.

Основной приоритет – найти лидера, который сможет восстановить доверие к католической церкви и сделать ее актуальной для людей XXI века, особенно молодежи. Кардинал Уильям Сенг Чай Го из Сингапура заявил: «Нам нужен супермен!» и подчеркнул, что главная задача – донести до молодых людей радость, надежду и любовь.

Кардиналы учитывают не только вопрос выбора первого азиатского или африканского папы, но и необходимость преодолеть последствия скандалов, финансовых трудностей и бюрократических проблем. Одним из факторов для обсуждения стала растущая роль католицизма в Азии и Африке, в то время как в Европе церковь теряет влияние, а люди массово уходят из ее рядов.

Особое внимание уделяется ситуации в Китае и соглашению Ватикана с Пекином по назначению епископов, заключенному при Франциске. Неизвестно, сохранит ли следующий папа этот курс. Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу из Конго подчеркнул, что новый понтифик должен быть папой для всей церкви, а не только для определенного региона.

Кардиналы также признают, что их решения духовно направляет Святой Дух, однако, как отметил бывший папа Бенедикт XVI, «есть много случаев, когда Святой Дух явно не выбирал» некоторых понтификов.

Ранее источник в Ватикане сообщил о 7 мая как о дате тайного конклава кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового понтифика, передает Reuters.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу. В предстоящем конклаве Ватикана примут участие 133 кардинала из 71 страны, что стало рекордом по географическому разнообразию.