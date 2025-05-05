Стало известно о составе кардиналов на грядущем конклаве

Tекст: Ольга Иванова

Участвовать в голосовании за нового понтифика смогут 133 кардинала в возрасте до 80 лет, представляющие 71 государство. Первоначально число избирателей составляло 135, однако двое кардиналов из Испании и Кении сообщили о невозможности присутствовать по состоянию здоровья, пишет Associated Press.

Европу на конклаве будут представлять 52 кардинала, из которых 17 – итальянцы, что составляет крупнейшую национальную делегацию. Из Азии и стран Ближнего Востока приедут 23 участника, из Африки – 17, из Южной Америки – 17, из Северной Америки – 16 (10 американцев, четыре канадца, два мексиканца), из Центральной Америки – четыре, столько же из Океании (Австралия, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Тонга).

Для избрания нового папы потребуется две трети голосов присутствующих, то есть 89 избирателей при нынешнем составе конклава.

Ранее источник в Ватикане сообщил о 7 мая как о дате тайного конклава кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового понтифика, передает Reuters.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу.



