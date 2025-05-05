То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Стало известно о составе кардиналов на грядущем конклаве
В предстоящем конклаве Ватикана примут участие 133 кардинала из 71 страны, что стало рекордом по географическому разнообразию.
Участвовать в голосовании за нового понтифика смогут 133 кардинала в возрасте до 80 лет, представляющие 71 государство. Первоначально число избирателей составляло 135, однако двое кардиналов из Испании и Кении сообщили о невозможности присутствовать по состоянию здоровья, пишет Associated Press.
Европу на конклаве будут представлять 52 кардинала, из которых 17 – итальянцы, что составляет крупнейшую национальную делегацию. Из Азии и стран Ближнего Востока приедут 23 участника, из Африки – 17, из Южной Америки – 17, из Северной Америки – 16 (10 американцев, четыре канадца, два мексиканца), из Центральной Америки – четыре, столько же из Океании (Австралия, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Тонга).
Для избрания нового папы потребуется две трети голосов присутствующих, то есть 89 избирателей при нынешнем составе конклава.
Ранее источник в Ватикане сообщил о 7 мая как о дате тайного конклава кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового понтифика, передает Reuters.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу.