Армия США использовала новую систему закупок для операции против Ирана

Tекст: Вера Басилая

Бригадный генерал Дэвид Филлипс сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США в Хантсвилле, что армия уже применяет обновленный механизм оперативных закупок вооружений и техники для поддержки военной кампании против Ирана. По его словам, за последние 30 дней в рамках операции Epic Fury запросы с поля боя обрабатывались в течение двух суток, а контракты заключались в течение трех дней. Солдаты начали тестировать новые возможности менее чем через 10 дней после подачи запросов, при этом промышленность была полностью вовлечена в процесс, передает The War Zone.

Филлипс отметил, что Пентагон впервые с первых дней операции применил новые технологии, включая американский дрон LUCAS, созданный по образцу иранского Shahed-136. Также армия США объявила о запуске цифровой платформы «Unmanned Aircraft Systems Marketplace» для ускоренных закупок беспилотников, созданной совместно с Amazon Web Services и Army Enterprise Cloud Management Agency.

Генерал Филлипс призвал представителей оборонной индустрии, научного сообщества и воинских частей делиться обратной связью о нуждах на поле боя, подчеркивая важность командной работы. В ходе обсуждения представители 101-й воздушно-десантной дивизии и специалисты по взаимодействию с украинскими войсками указали на уязвимость американских навигационных систем к атакам и необходимость массового применения дешевых дронов. Колонел Райан Белл сообщил, что для эффективного отражения атак подразделения должны ежедневно уничтожать десятки и сотни вражеских беспилотников, поэтому армия начала выдавать каждой роте около 30 многоразовых дронов для отработки тактики массового применения.

Офицеры подчеркнули, что современные условия требуют не только ускоренной интеграции новых технологий, но и постоянной адаптации тактик и взаимосвязи между различными типами вооружений, включая средства разведки, робототехнику, беспилотники и боеприпасы.

СМИ писали, что США без привычных бюрократических процедур уже разрабатывают тактические беспилотники и программное обеспечение для них ради быстрого получения реального боевого результата.

В новой войне США с Ираном Пентагон в ударных дронах LUCAS максимально учел украинский опыт их боевого применения и противодействия им.

Для защиты от иранских атак сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые комплексы MEROPS и украинских инструкторов.