Транспортное ведомство США предупредило о возможном закрытии аэропортов страны

Sky News сообщил о рекордных очередях и массовых увольнениях в аэропортах США

Tекст: Мария Иванова

Крупные аэропорты США оказались на грани закрытия из-за кадрового коллапса в службе безопасности TSA, пишет Sky News.

И.о. главы ведомства Ха Нгуен Макнил назвала происходящее «катастрофической ситуацией» и сообщила, что без зарплаты с середины февраля остались около 50 тыс. сотрудников. За это время почти 500 человек уволились.

По словам Макнил, в ряде крупных аэропортов уровень неявки персонала достиг 40–50% при обычных 4%, поскольку «сотрудники просто не могут позволить себе приходить на работу». «Это привело к самым длинным очередям в истории TSA, с ожиданием свыше четырех с половиной часов», – заявила она. С начала остановки финансирования число нападений на работников выросло на 500%, часть пассажиров срывает на них свое раздражение.

Финансовый тупик связан с отсутствием соглашения между демократами и республиканцами по финансированию Министерства внутренней безопасности, в состав которого входит TSA. Демократы добиваются изменения правил миграции и депортации после резонансных убийств двух человек в Миннеаполисе сотрудниками Immigration and Customs Enforcement. Администрация Дональда Трампа направила агентов ICE в аэропорты на «неспециализированные функции досмотра», однако критики считают этот шаг провокационным.

Макнил рассказала конгрессменам, что сотрудники доведены до отчаяния: многие ночуют в машинах, продают кровь и плазму, подрабатывают на вторых работах, при этом от них требуют безупречной службы. Руководство аэропорта Хьюстона предупредило, что очереди на досмотр уже достигают четырех часов и могут вырасти, несмотря на временное привлечение работников из ИТ, финансов и обслуживания, что признано несостоятельным решением.

На видеокадрах из нью-йоркского LaGuardia видно, как пассажиры выстраиваются в очереди почти на всю длину терминала B. Макнил признала, что проблемы могут обостриться к началу чемпионата мира по футболу в июне, так как подготовка новых сотрудников занимает от четырех до шести месяцев, а поток заявлений на работу резко сократился. Тем временем Белый дом, по данным CBS News, отклонил предложение Илона Маска оплатить зарплаты сотрудников TSA на время остановки финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США заявило о «хаосе в американских аэропортах» из-за частичного шатдауна правительства.

Ключевые ведомства этого министерства ранее остались без финансирования из-за процедурного тупика в Сенате.

На фоне остановки работы правительства американские авиакомпании столкнулись с массовыми задержками и отменами более 5 тыс. рейсов в сутки.