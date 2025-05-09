Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Патриарх Кирилл поздравил Льва XIV с избранием папой римским
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием на престол.
В послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви, патриарх Кирилл отметил, что новый папа начинает служение в особый исторический момент, когда мир сталкивается с вызовами и надеждами.
«Искренне надеюсь, что при Вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих», – говорится в поздравлении.
Патриарх особо подчеркнул, что имя Льва XIV отсылает к великому предшественнику – святителю Льву, папе римскому, который известен как защитник христиан Рима и поборник христианского учения. Он выразил надежду, что пример святого Льва будет вдохновлять нового папу в его служении. В завершение послания он пожелал папе Льву XIV крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Напомним, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского. Президент России Владимир Путин поздравил Льва XIV с этим событием.
Ранее в Ватикане объявили дату интронизационной мессы нового папы римского, она состоится 18 мая.