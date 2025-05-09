Патриарх Кирилл поздравил Льва XIV с избранием папой римским

Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

Агроном Ганичкина рассказала, как вернуть к росту «замершую рассаду»

Tекст: Татьяна Косолапова

«Замереть» рассада может сразу по нескольким причинам, рассказывает специалист. Во-первых, из-за резких перепадов температуры – например, если она стояла на продуваемом подоконнике или если рядом часто открывали окно, чтобы проветрить помещение. Остановить рост рассады может и недостаток света. «В квартирах и домах света едва ли хватает комнатным растениям. Рассада – молодое растение, и как любому детскому организму ей нужно больше полезных веществ, в том числе содержащегося в свете», – пояснила Ганичкина .

«На остановку роста влияет и неправильный полив. Корни могли загнить от избытка влаги или засохнуть от ее недостатка. Еще очень часто люди сажают рассаду по маленьким горшкам. В них, естественно, растению расти особо некуда. Возможно, что корневая система развилась очень сильно и занимает все свободное место. Она «задыхается», ей не хватает воды и питательных веществ, а внешне мы видим только стебелечек с четырьмя листиками», – рассказывает агроном.

Иногда причиной «замирания» рассады становится слишком плотная или бедная почва, не обеспечивающая растения питательными веществами, добавляет она. Отсутствие подкормок или неподходящий грунт замедляют развитие растения. В этом случае, если рассада совсем крошечная, то ее можно подкормить столовой ложкой мочевины на 10 литров воды или тремя столовыми ложками комплексного удобрения для овощных культур.

«Однако нужно понимать, что после таких действий растения тут же «вытянутся» и, скорее всего, их будет достаточно тяжело перевозить на дачу», – предупреждает Ганичкина. Поэтому, если срок высадки рассады в теплицы близок, агроном не рекомендует применять какие-либо подкормки.

Вместо этого она советует изменить условия содержания рассады. «Надо обеспечить ей тепло – температура должна быть выше 18 градусов, огородить от сквозняков, дать доступ к рассеянному свету и умеренно поливать. Перед посадкой в землю рассаду стоит немного «подсушить»: не поливать несколько дней. Так ее будет легко вынуть из форм и пересадить в грунт. Также во время посадки рекомендуется растормошить корешки и немножко «подергать» их. Это поможет растению лучше прижиться и стать плодовитым», – заключила Ганичкина.

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