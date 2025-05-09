Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Ватикан назвал дату интронизации папы Льва XIV
Стало известно, что интронизация папы Льва XIV состоится 18 мая
В Ватикане объявили дату интронизационной мессы нового папы римского, число аккредитованных журналистов превысило четыре тысячи.
Интронизационная месса папы римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра, передает ТАСС. Мероприятие официально анонсировала префектура папского дома.
До церемонии Лев XIV проведет аудиенции с дипломатическим корпусом, а также встретится с международными журналистами, освещающими последние события в Ватикане.
После смерти Франциска 21 апреля, как уточнили в службе печати, поступило более четырех тысяч запросов на аккредитацию на предстоящие мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на конклаве избрали нового папу римского. Президент России Владимир Путин поздравил Льва XIV с этим событием. Сам папа римский Лев XIV после своего избрания выступил перед верующими с призывом к диалогу и пожеланием мира.