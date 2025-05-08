Новый папа римский призвал верующих к миру

Tекст: Дарья Григоренко

В своей речи понтифик пожелал мира и подчеркнул важность объединения в диалоге. «Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!», – сказал Лев XIV, передает РИА «Новости».

Папа также призвал к совместным усилиям по укреплению единства. Он отметил: «Помогите нам построить мосты диалога, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в мире навсегда». Его обращение стало первым публичным заявлением на посту папы Римского.

Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.