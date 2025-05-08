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Кардиналы не смогли выбрать Папу Римского во втором туре
В Сикстинской капелле второй тур конклава закончился черным дымом
Второй тур голосования на проходящем в Ватикане конклаве завершился безрезультатно, что было показано появлением черного дыма из печи Сикстинской капеллы.
По информации ТАСС, после второго тура голосования на конклаве ни один из кандидатов не набрал необходимые две трети голосов, о чем сигнализировал черный дым из трубы Сикстинской капеллы.
Кардиналы собрались в полной изоляции, а их единственный способ информировать мир об итогах голосования – это сигнальный дым, который может быть черным (нет избранного Папы) или белым (Папа избран).
Первый тур голосования состоялся накануне и длился более трех часов, но также не принес результата. Всего в конклаве участвуют 133 кардинала-выборщика, а для избрания Папы требуется небывало высокий кворум – 89 голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый тур голосования конклава в Ватикане завершился без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.
В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.
Перед кардиналами стоит задача выбрать понтифика, который сможет сделать церковь современной и привлекательной для молодежи.