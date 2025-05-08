Кардиналы не смогли выбрать Папу Римского во втором туре

В Сикстинской капелле второй тур конклава закончился черным дымом

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации ТАСС, после второго тура голосования на конклаве ни один из кандидатов не набрал необходимые две трети голосов, о чем сигнализировал черный дым из трубы Сикстинской капеллы.

Кардиналы собрались в полной изоляции, а их единственный способ информировать мир об итогах голосования – это сигнальный дым, который может быть черным (нет избранного Папы) или белым (Папа избран).

Первый тур голосования состоялся накануне и длился более трех часов, но также не принес результата. Всего в конклаве участвуют 133 кардинала-выборщика, а для избрания Папы требуется небывало высокий кворум – 89 голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый тур голосования конклава в Ватикане завершился без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

Перед кардиналами стоит задача выбрать понтифика, который сможет сделать церковь современной и привлекательной для молодежи.