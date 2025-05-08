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В Ватикане избрали нового папу римского
В Ватикане завершился конклав, и 267-й папа римский будет объявлен после появления на балконе собора Святого Петра и благословения «Урби эт орби».
О завершении конклава и избрании нового папы римской католической церкви сообщили в Ватикане. Традиционным сигналом стало появление белого дыма из трубы на крыше Сикстинской капеллы, где проходило голосование кардиналов, передает ТАСС.
В голосовании участвовали 133 кардинала в возрасте до 80 лет. Для победы кандидату требовалось набрать две трети голосов, то есть не менее 89. Имя нового 267-го папы римского пока не объявлено. Выбранный глава церкви вскоре появится на балконе собора Святого Петра, чтобы сделать первое публичное обращение и объявить свое папское имя, а также дать традиционное благословение «Урби эт орби».
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.
В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.