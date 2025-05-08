Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.0 комментариев
Назван новый папа римский
Папой римским стал американский кардинал Роберт Прево
Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского, сообщили в Ватикане.
Прево является префектом дикастерии по делам епископов и кардиналом-протодьяконом, а также одним из наиболее влиятельных епископов США, передает РИА «Новости».
В Ватикане сообщили, что Прево выбрал имя Лев XIV.
Он стал первым в истории понтификом из США. Имя нового главы католической церкви огласил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. С балкона собора святого Петра Мамберти произнес латинскую формулу Habemus papam, что означает «У нас есть Папа».
Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.