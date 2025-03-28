Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
Минобороны запустило проект о Героях Советского Союза разных национальностей
Минобороны представило мультимедийный проект о героях ВОВ разных национальностей
Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.
В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Министерство обороны запустило мультимедийный проект, посвященный героям разных национальностей. Проект состоит из рассекреченных документов Центрального архива Минобороны, которые ранее были недоступны широкой публике.
Документы включают наградные листы, личные дела и фотографии, раскрывающие неизвестные страницы биографий и подвигов героев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди представленных в проекте героев – представители всех республик бывшего Советского Союза, включая Россию, Украину, Белоруссию, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстонию. Эти материалы демонстрируют примеры мужества, самоотверженности и преданности Родине, которые продолжают вдохновлять молодые поколения.
Запуск проекта направлен на защиту исторической правды и противодействие фальсификации истории, а также подчеркивает героический вклад Советского Союза в победу над фашизмом.
В новом разделе на сайте Минобороны России пользователи могут ознакомиться с разнообразными архивными документами, которые подтверждают и прославляют подвиги советского народа.