Путин поздравил россиян с Рождеством

Tекст: Антон Антонов

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки».

По словам главы российского государства, в рождественские дни люди «всем сердцем» чувствуют значение «отеческих, семейных традиций, передающихся из поколения в поколение».

Он указал на «огромную созидательную роль» Русской православной церкви и других христианских конфессий России «в единении народа». Они важны для «сбережения нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия», заявил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул «вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи». Он отметил их значение для утверждения в обществе заботы о ближнем, милосердия, сострадания и «поддержки тех, кто нуждается в помощи и внимании». По словам российского лидера, «эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания».

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», – заявил Путин.

Напомним, Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, это храм-памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне.