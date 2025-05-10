Верховой лесной пожар в Забайкалье приблизился к детскому лагерю

Tекст: Мария Иванова

Пожарные и добровольцы тушат крупный лесной пожар возле СНТ в Читинском районе Забайкалья, сообщает ТАСС.

В организации ВСКС заявили: «Студенты-добровольцы ВСКС вместе с пожарными МЧС тушат природный пожар, действующий в Читинском районе Забайкальского края, угрожающий СНТ «Забайкалец». Из-за сильного ветра огонь перешел в верховой, для тушения задействован самолет Ил-76 МЧС, а добровольцы работают на кромке возгорания.

По данным министерства природных ресурсов региона, в Забайкалье 10 мая действовали 21 лесной пожар на площади 163 тыс. га. Пожароопасный сезон в регионе стартовал с 24 марта, а 7 апреля был введен режим ЧС регионального характера. С 23 апреля действует режим ЧС федерального уровня.

Как отмечает агентство, еще один пожар возник по вине человека в Читинском округе и угрожает детскому лагерю «Парус» и фермерской стоянке. Его площадь составила 20 га, огонь тушат четыре сотрудника «Забайкалпожспаса».

Для усиления пожаротушения в регион направлены 100 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны из Марий Эл и Хакасии. В стабилизации ситуации участвуют уже более 800 специалистов. Из-за ветра до 30 м/с огонь распространяется очень быстро и приближается к населенным пунктам и объектам, включая СНТ, детский лагерь, фермерские хозяйства и поселки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что нападение медведя на работника лесной охраны в Забайкальском крае связано со стрессом животного из-за природного пожара.

По состоянию на 7 мая более 650 пожарных и спецтехники остановили распространение лесного пожара на площади свыше 133 тыс. га в регионе.

Ранее пожарные предотвратили переход огня на дома и постройки в Верх-Чите, ликвидировав крупное возгорание.