Эксперт объяснил нападение медведя на пожарного в Забайкалье

Tекст: Александра Юдина

По его словам, огонь и густой дым становятся фактором сильного стресса для всех диких животных, включая медведей, передает РИА «Новости».

Арамилев отметил, что для диких животных пожар становится источником сильного стресса, и инстинкт самосохранения заставляет их искать спасения, иногда приводя к непредсказуемым столкновениям с людьми.

Трагедия произошла во время обследования территории Ингодинского участкового лесничества, к которой подошел природный пожар, уточнили в минприроды края. Два человека отделились от основной группы пожарных и, предположительно, стали жертвами нападения медведя. Один из них погиб, поиски второго продолжаются.

По мнению Арамилева, трагедию также могла спровоцировать внезапность встречи – животное, спасаясь от пожара, могло неожиданно наткнуться на людей и, посчитав их препятствием, напасть. Специалист добавил, что точные причины трагедии еще предстоит установить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 апреля пожарные локализовали лесной пожар на 133 тыс. га в Забайкалье. В регионе предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.