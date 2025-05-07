Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.10 комментариев
Пожарные локализовали лесной пожар на 133 тыс. га в Забайкалье
Распространение лесного пожара, охватившего более 133 тыс. га в Забайкальском крае, удалось остановить усилиями свыше 650 пожарных и спецтехники.
Локализацию крупного лесного пожара подтвердили региональные власти, передает РИА «Новости». Пожар охватил площадь более 133 тыс. гектаров в Тунгокоченском округе Забайкальского края. В сообщении министерства природных ресурсов региона говорится: «На утро 7 мая на территории лесного фонда благодаря работе лесных пожарных прекращено распространение огня на площади более 133 тысяч гектаров». В правительстве края уточнили, что пожар локализован.
По данным министерства, в тушении участвуют 665 специалистов Читинской авиабазы, КГСАУ «Забайкаллесхоз», Авиалесоохраны и лесной охраны. Для борьбы с огнем применяются пожарные машины, гусеничные тракторы, трал, бульдозер и другая техника. За сутки в регионе было потушено 16 пожаров на общей площади более 6,2 тыс. гектаров. Власти заявляют, что угрозы населенным пунктам на данный момент нет.
В Забайкальском крае продолжают действовать федеральный режим чрезвычайной ситуации, введенный 23 апреля, а также региональный режим ЧС, установленный в лесах с 7 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.