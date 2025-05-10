Путин словами из песни о Красной армии подтвердил оборонное сотрудничество с Вьетнамом

Tекст: Вера Басилая

Россия и Вьетнам будут углублять оборонное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

«Наш дорогой друг и товарищ (То Лам) сейчас упомянул о еще одном направлении взаимодействия. Он сказал о планах углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В моем выступлении этого не было, но я подтверждаю: такие планы есть», – заметил российский президент. «Имею в виду слова известной у нас песни: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней», – добавил Путин.

Кроме того по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом президент Владимир Путин сообщил о решении построить морскую ветроэлектростанцию мощностью 1 тысяча МВт на юго-востоке Вьетнама, передает ТАСС. Российская компания «Зарубежнефть» займется реализацией этого проекта. Путин отметил, что компании из России готовы принимать участие в модернизации гидроэнергетических объектов Вьетнама.

«Заключенные только что договоренности по мирному атому открывают дорогу для обеспечения страны дешевой и экологически безопасной энергией. Это станет хорошим стимулом и для дальнейшего роста вьетнамской экономики, для создания тысяч новых рабочих мест, подготовки высококвалифицированных национальных кадров», – заявил Путин.

Путин также заявил о заметном росте туристического потока между Россией и Вьетнамом – по его словам, за прошлый год число туристов увеличилось почти вдвое.

Кроме того, в Ханое планируется открыть региональный центр обучения русскому языку. «Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого, в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением, в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии», – заявил Путин.

Ранее в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Стороны подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Генсекретарь ЦК КП Вьетнама То Лам подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.