Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией
Укрепление всестороннего стратегического партнерства с Россией, включая подписание более 20 новых соглашений, остается приоритетом для внешней политики Вьетнама, заявил генсекретарь ЦК КП Вьетнама То Лам в ходе совместных мероприятий в РАНХиГС с участием председателя Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами палаты парламента.
Россия и Вьетнам во время визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама подпишут свыше 20 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, передает ТАСС. То Лам подчеркнул, что укрепление и повышение эффективности всестороннего стратегического партнерства с Россией остается одним из главных приоритетов внешней политики Вьетнама.
В ходе совместных мероприятий в РАНХиГС с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов парламента Вьетнама генсек отметил: «Укрепление и повышение эффективности всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из главных приоритетов во внешней политике Вьетнама. Это отвечает долгосрочным интересам обеих стран».
Он добавил, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Вьетнамом демонстрирует восстановление темпов роста. Сотрудничество в энергетике продолжает быть одним из ключевых направлений двусторонних отношений, а сферы обороны и безопасности также активно развиваются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств. В параде также участвовали военные из Азербайджана и Вьетнама.