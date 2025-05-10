Генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Вьетнам во время визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама подпишут свыше 20 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, передает ТАСС. То Лам подчеркнул, что укрепление и повышение эффективности всестороннего стратегического партнерства с Россией остается одним из главных приоритетов внешней политики Вьетнама.

В ходе совместных мероприятий в РАНХиГС с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов парламента Вьетнама генсек отметил: «Укрепление и повышение эффективности всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из главных приоритетов во внешней политике Вьетнама. Это отвечает долгосрочным интересам обеих стран».

Он добавил, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Вьетнамом демонстрирует восстановление темпов роста. Сотрудничество в энергетике продолжает быть одним из ключевых направлений двусторонних отношений, а сферы обороны и безопасности также активно развиваются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств. В параде также участвовали военные из Азербайджана и Вьетнама.