Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Путин и Вучич дали старт переговорам о новом газовом соглашении
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о старте переговоров с Москвой по заключению долгосрочного соглашения о поставках газа для Сербии. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии.
«Мы сегодня открыли эти переговоры: Путин и я. Вскоре наши специалисты начнут готовить этот долгосрочный договор», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».
Глава Сербии выразил надежду на получение для страны выгодных условий поставок российского газа.
На встрече Путин подчеркнул, что Россия продолжает выступать гарантом энергетической безопасности Сербии, закрывая порядка 85% ее потребностей в энергетике. Президент России добавил, что Газпром по просьбам Белграда увеличивает объемы экспорта сверх контрактных обязательств, что способствует стабильности экономики Сербии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич поздравил Путина по-русски с 80-летием Победы и выразил признательность за поддержку суверенитета Сербии. Путин высоко оценил решение Вучича приехать в Москву на День Победы.