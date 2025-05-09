Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
На Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы
В Москве на Красной площади прошел торжественный военный парад в честь Дня Победы. В праздничном мероприятии традиционно приняли участие разные виды войск ВС России, а также иностранные расчеты большинства стран, чьи лидеры посетили столицу 9 мая (фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости)
В состав пешей колонны на Красной площади вошли 55 парадных расчетов (фото: Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости)
Парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)
Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков (фото: Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости)
Впервые в должности министра обороны парад принимал Андрей Белоусов (фото: Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
По традиции в начале парада Белоусов поприветствовал всех участников торжественного мероприятия (фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости)
За музыкальное сопровождение парада отвечал сводный оркестр Московского гарнизона (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)
Военнослужащие на параде Победы во время выступления президента России Владимира Путина (фото: Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости)
Торжественным маршем по брусчатке прошли расчеты иностранных государств. На фото: военнослужащие Туркмении (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)
Также по Красной площади прошли парадные части вооруженных сил Мьянмы. Кроме того, были представлены расчеты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса и Монголии (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)
Пешие парадные расчеты на Красной площади (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)
Всего в параде приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – бойцы СВО (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)
Президент Владимир Путин на главной трибуне парада в честь Дня Победы (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Вслед за пешей частью парада прошла механизированная колонна (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)
В состав механизированной колонны вошли 183 единицы техники времен Великой Отечественной войны и современности (фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости)
Открывал механизированную колонну легендарный танк Т-34. Также по Красной площади прошли Т-80БВМ (фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости)
Парад Победы посетили лидеры Глобального Юга: президент Бразилии Лула да Силва, лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, глава Гвинеи Бисау Умару Сисоку Эмбало, руководитель Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и лидер Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (слева направо) (фото: Иван Секретарев/Фотохост-агентство РИА Новости)
Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» (фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости)
Пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс» (фото: REUTERS/Anton Vaganov)
На протяжении парада президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин постоянно обменивались мнениями (фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости)
Впервые на параде продемонстрированы беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы «Орлан», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань» (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)
По брусчатке проехалась и популярная в зоне СВО тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-2 «Тосочка» (фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости)
В составе механизированной колонны также присутствовали танки Т-90М «Прорыв» (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)
По Красной площади также проехали бронированные автомобили «Тигр-М», «ВПК Урал», защищённые санитарные автомобили «Линза», боевые разведывательные машины БРМ-1К, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, «Курганец-25» и БТР-МДМ «Ракушка» (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)
В общей сложности Москву в День Победы посетили 27 иностранных лидеров (фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости)
Боевые машины десанта БМД-4 на Красной площади (фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости)
Завершился парад Победы традиционной авиачастью: сперва в небе выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а финальную точку воздушной части парада поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосы из цветов российского флага (фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости)
По завершении официальной части парада Путин лично поприветствовал командиров парадных расчетов из дружественных стран (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)
Также глава государства поблагодарил военных КНДР, участвовавших в освобождении Курской области (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Кроме того, Путин поприветствовал командиров расчетов российских войск (фото: Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости)
Особым украшением торжества стал расчет женщин-военнослужащих. Как сообщает Минобороны, большинство участниц парада – продолжательницы офицерских династий (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)