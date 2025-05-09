На Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы

Завершился парад Победы традиционной авиачастью: сперва в небе выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а финальную точку воздушной части парада поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосы из цветов российского флага (фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости)

Всего в параде приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – бойцы СВО (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)

Также по Красной площади прошли парадные части вооруженных сил Мьянмы. Кроме того, были представлены расчеты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса и Монголии (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)

В Москве на Красной площади прошел торжественный военный парад в честь Дня Победы. В праздничном мероприятии традиционно приняли участие разные виды войск ВС России, а также иностранные расчеты большинства стран, чьи лидеры посетили столицу 9 мая (фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости)

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