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    Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    9 мая 2025, 18:30 • Фоторепортаж

    На Красной площади прошел Парад в честь 80-летия Великой Победы

    В Москве на Красной площади прошел торжественный военный парад в честь Дня Победы. В праздничном мероприятии традиционно приняли участие разные виды войск ВС России, а также иностранные расчеты большинства стран, чьи лидеры посетили столицу 9 мая (фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    В состав пешей колонны на Красной площади вошли 55 парадных расчетов (фото: Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков (фото: Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Впервые в должности министра обороны парад принимал Андрей Белоусов (фото: Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

    По традиции в начале парада Белоусов поприветствовал всех участников торжественного мероприятия (фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    За музыкальное сопровождение парада отвечал сводный оркестр Московского гарнизона (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Военнослужащие на параде Победы во время выступления президента России Владимира Путина (фото: Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Торжественным маршем по брусчатке прошли расчеты иностранных государств. На фото: военнослужащие Туркмении (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Также по Красной площади прошли парадные части вооруженных сил Мьянмы. Кроме того, были представлены расчеты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса и Монголии (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Пешие парадные расчеты на Красной площади (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Всего в параде приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – бойцы СВО (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Президент Владимир Путин на главной трибуне парада в честь Дня Победы (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Вслед за пешей частью парада прошла механизированная колонна (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    В состав механизированной колонны вошли 183 единицы техники времен Великой Отечественной войны и современности (фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Открывал механизированную колонну легендарный танк Т-34. Также по Красной площади прошли Т-80БВМ (фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Парад Победы посетили лидеры Глобального Юга: президент Бразилии Лула да Силва, лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, глава Гвинеи Бисау Умару Сисоку Эмбало, руководитель Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и лидер Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (слева направо) (фото: Иван Секретарев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» (фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс» (фото: REUTERS/Anton Vaganov)

    На протяжении парада президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин постоянно обменивались мнениями (фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Впервые на параде продемонстрированы беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы «Орлан», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань» (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости)

    По брусчатке проехалась и популярная в зоне СВО тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-2 «Тосочка» (фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости)

    В составе механизированной колонны также присутствовали танки Т-90М «Прорыв» (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)

    По Красной площади также проехали бронированные автомобили «Тигр-М», «ВПК Урал», защищённые санитарные автомобили «Линза», боевые разведывательные машины БРМ-1К, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, «Курганец-25» и БТР-МДМ «Ракушка» (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)

    В общей сложности Москву в День Победы посетили 27 иностранных лидеров (фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Боевые машины десанта БМД-4 на Красной площади (фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Завершился парад Победы традиционной авиачастью: сперва в небе выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а финальную точку воздушной части парада поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосы из цветов российского флага (фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости)

    По завершении официальной части парада Путин лично поприветствовал командиров парадных расчетов из дружественных стран (фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Также глава государства поблагодарил военных КНДР, участвовавших в освобождении Курской области (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

    Кроме того, Путин поприветствовал командиров расчетов российских войск (фото: Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости)

    Особым украшением торжества стал расчет женщин-военнослужащих. Как сообщает Минобороны, большинство участниц парада – продолжательницы офицерских династий (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости)

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