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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 12:54 • Новости дня

    Песков подтвердил сохранение инициативы Путина о майском перемирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль не меняет своей позиции по перемирию в дни празднования годовщины Победы, предложение президента сохраняет актуальность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Информация о сохранении инициативы Владимира Путина по перемирию в период празднования 80-летия Победы подтверждена пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, передает ТАСС.

    Песков заявил журналистам: «Да, это инициатива российской стороны, Путина. Она остается в силе».

    Пресс-секретарь отметил, что никаких новых указаний по поводу прекращения или отмены майского перемирия не поступало. Он подчеркнул: «В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет».

    Ранее СМИ сообщали, что военному командованию России якобы было поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

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    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    Коментарии (4)
    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    6 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова назвала одну из задач СВО

    Захарова заявила о цели по искоренению человеконенавистнической идеологии на Украине

    Захарова назвала одну из задач СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поставила своей задачей искоренение человеконенавистнической идеологии в ходе спецоперации на Украине, и цель будет достигнута, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для недопущения превращения Украины в плацдарм для агрессии против России, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Украина была захвачена неонацистским режимом, а цели спецоперации, как неоднократно отмечалось руководством страны, обязательно будут достигнуты.

    Дипломат заявила, что «человеконенавистническая идеология будет выкорчевана», потому что это является долгом перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне по аналогии с действиями Третьего рейха.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения.

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    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    6 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии

    Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.

    Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.

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    6 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина ускорила принудительную эвакуацию населения из Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Сумской области Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил глава областной администрации Олег Григоров.

    Григоров заявил в эфире украинского новостного телемарафона, что власти Сумской области на севере Украины вынуждены принудительно эвакуировать жителей, передает РИА «Новости».

    По информации Григорова, в Белопольской общине сейчас остаются примерно 4,7 тыс. человек, а в Ворожбянской – около 2,1 тыс. жителей.

    Власти региона отмечают, что количество эвакуируемых растет на фоне продолжающихся сложностей с обеспечением безопасности населения.

    Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    6 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Келлог заявил о требовании Киева о перемирии на 30 дней

    Спецпосланник Келлог заявил о готовности Киева на перемирие в 30 дней с продлением

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире Fox News, что украинские власти готовы заключить мирное соглашение о прекращении огня по всем фронтам минимум на 30 дней с возможностью дальнейшего продления, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинская сторона также предложила создать буферную зону шириной 30 километров.

    Келлог отметил, что необходима политическая воля для заключения такого соглашения, и особую роль в этом процессе может сыграть президент США Дональд Трамп. По его словам, Трамп является единственным человеком, который может обеспечить прекращение огня, если на это согласится президент России Владимир Путин.

    Между тем, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть не краткосрочный режим прекращения огня, а долгосрочный мир, не дающий возможности для перегруппировки сил и возобновления боевых действий.

    Ранее Келлог уточнил, что Киев рассматривает вариант с отходом военных на 15 км с каждой стороны и заморозке конфликта по линии соприкосновения.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перемирие в честь 80-летия Победы проверяет готовность Украины к миру.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в неуважении к ветеранам Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в угрозах и неуважении к ветеранам, которые будут участвовать в памятных мероприятиях 9 мая в Москве.

    Захарова заявила, что Владимир Зеленский оскорбляет ветеранов, готовящихся к праздничным мероприятиям 9 мая, передает РИА «Новости». По ее словам, глава киевского режима издевается над памятью собственного деда – героя Великой Отечественной войны, а теперь проявляет неуважение к оставшимся ветеранам.

    По словам Захаровой, Зеленский публично угрожал участникам парада в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию.

    Она подчеркнула: «Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов».

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Коментарии (7)
    6 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    WP: ВСУ могут планировать удары не по Москве, а по другим регионам России на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские официальные лица считают маловероятным атаку на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам, сообщило The Washington Post (WP).

    Украинские военные источники заявили издания The Washington Post, что попытка атаки на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер ПВО. По словам одного из представителей, «даже если будет попытка, она не увенчается успехом», поскольку российские системы ПВО переброшены для защиты столицы. Источник отметил, что удары возможны по другим регионам, но не по Москве.

    Другой украинский чиновник подчеркнул, что атака по Красной площади может вызвать ответные действия России и раздражение со стороны США. Он назвал слухи о планах Киева атаковать парад «нагнетанием».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова: Зеленский глумится над памятью участников войны

    Tекст: Вера Басилая

    «Актер-комик» Владимир Зеленский, угрожая параду Победы в Москве, окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра, он предал свой народ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе безопасности на параде Победы в Москве 9 мая являются предательством по отношению к украинскому народу, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский «окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра».

    Дипломат отметила, что подобные угрозы и заявления Зеленского являются подтверждением «террористической сущности киевского режима». Захарова добавила, что этим «актер-комик» не только проявил неуважение к ветеранам своей страны, но и «попытался унизить ветеранов России». По ее мнению, такие действия являются «глумлением» над памятью участников войны.

    Она также заявила, что Зеленский предал всех: собственный народ, которому обещал мирную жизнь, своего деда-фронтовика, а также «народ и национальность». Захарова считает, что ради своего положения и поддержки со стороны Запада Зеленский готов принести в жертву свою страну.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 06:26 • Новости дня
    Песков указал на отсутствие заявлений Киева про 30-километровую ДМЗ

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о 30-километровой демилитаризованной зоне в рамках украинского урегулирования.

    Пескова спросили, намерена ли Москва обсудить данное предложение Киева. Песков указал, что «из Киева не было ни одного заявления на этот счет», передает ТАСС.

    Напомним, Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 км вдоль нее.


    Коментарии (3)
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    Российским туристам посоветовали готовиться к массовым задержкам рейсов

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    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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