Песков подтвердил сохранение инициативы Путина о майском перемирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация о сохранении инициативы Владимира Путина по перемирию в период празднования 80-летия Победы подтверждена пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, передает ТАСС.

Песков заявил журналистам: «Да, это инициатива российской стороны, Путина. Она остается в силе».

Пресс-секретарь отметил, что никаких новых указаний по поводу прекращения или отмены майского перемирия не поступало. Он подчеркнул: «В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет».

Ранее СМИ сообщали, что военному командованию России якобы было поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.